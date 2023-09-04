Новая угроза пандемии? Штамм COVID-19 «Пирола» стал самым непредсказуемым для ученых
Штамм COVID-19 «Пирола» стал самым непредсказуемым для ученых
Фото, видео: Михаил Терещенко / ТАСС; 5-tv.ru
Заболеваемость коронавирусом растет с каждым днем.
Планете грозит пандемическое «дежавю». Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает: новые штаммы семейства «омикрона» мутируют, и заболеваемость ковидом вновь резко пошла вверх.
Вариант «Пирола» оказался самым «загадочным» для ученых за три года — со времени широкого распространения вируса. Пока заболевших «Пиролой» выявлено не так много, но вирусологи готовятся к худшему.
Как возникла новая ковидная разновидность и какие риски она несет для населения планеты — выяснил корреспондент «Известий» Александр Якименко.
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