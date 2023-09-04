Замешана домработница? Кто помог обокрасть квартиру актрисы Юлии Рутберг

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Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 40 0

Задержан подозреваемый в краже ценностей из квартиры актрисы Юлии Рутберг

Замешана домработница? Кто помог обокрасть квартиру актрисы Юлии Рутберг

Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress

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Силовикам потребовалось два дня, чтобы найти виновника.

В Москве задержали подозреваемого в краже денег и драгоценностей из квартиры актрисы Юлии Рутберг. Им оказался уроженец из одной из стран СНГ.

Источник в беседе с 5-tv.ru рассказал, что пока звезда «Не родись красивой» находилась на гастролях, 36-летний злоумышленник проник в дом блондинки, сломал замок в квартире на 11 этаже и забрал почти два с половиной миллиона рублей в разной валюте. Отследить маршрут подозреваемого с ценным грузом удалость благодаря камерам наблюдения.

Сейчас полицейские разыскивают и домработницу Юлии Рутберг, которая могла участвовать в преступной схеме. Возбуждено уголовное дело. Сама 58-летняя знаменитость только вернулась с гастролей: сильное потрясение пошатнуло здоровье Рутберг.

Ранее 5-tv.ru писал, что с заявлением о краже в полицию обратился сын актрисы, 27-летний Григорий. До этого похожая участь постигла молодую вдову Александра Градского: дом Марины Коташенко обчистили злоумышленники.

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