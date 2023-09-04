«Калашников» в два раза увеличит выпуск ЗРК и снарядов

Расширение производственных площадей этому поспособствует.

Концерн «Калашников» планирует в два раза нарастить производство высокоточных снарядов и управляемых ракет. Об этом компания проинформировала в своем официальном сообществе во ВКонтакте.

Производство будет расти в прямом смысле — в скором времени будут построены новые объекты, на которых и будет производиться оружие. До конца текущего года концерн выделит дополнительные рабочие места. Будут привлечены 700 специалистов.

«Новые объекты по производству высокоточных изделий <…> возводятся на свободных площадях концерна», — указано в сообщении.

Уточняется, что в больших объемах начнут производить зенитно-ракетный комплекс 9М33, управляемые ракеты «Вихрь-1» и управляемые боеприпасы «Китолов-2М».

Ранее 5-tv.ru писал, что российские военнослужащие приступили к тестированию роботов-пулеметчиков в зоне СВО. Однако военный эксперт Юрий Кнутов раскрыл, что это не все новики. По его словам, армия РФ занимается разработкой роботизированных машин на базе танков, и уже вскоре линию фронта смогут прорывать безэкипажные машины.