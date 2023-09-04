«Калашников» в два раза увеличит выпуск ЗРК и снарядов

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 15 0

«Калашников»: производство ракет «Вихрь» и снарядов «Китолов» увеличат вдвое

«Калашников» в два раза увеличит выпуск ЗРК и снарядов

Фото: Новодережкин Антон / ТАСС

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Расширение производственных площадей этому поспособствует.

Концерн «Калашников» планирует в два раза нарастить производство высокоточных снарядов и управляемых ракет. Об этом компания проинформировала в своем официальном сообществе во ВКонтакте.

Производство будет расти в прямом смысле — в скором времени будут построены новые объекты, на которых и будет производиться оружие. До конца текущего года концерн выделит дополнительные рабочие места. Будут привлечены 700 специалистов.

«Новые объекты по производству высокоточных изделий <…> возводятся на свободных площадях концерна», — указано в сообщении.

Уточняется, что в больших объемах начнут производить зенитно-ракетный комплекс 9М33, управляемые ракеты «Вихрь-1» и управляемые боеприпасы «Китолов-2М».

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