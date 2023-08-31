«Прорывное решение»: чем опасны российские роботы на базе танков Т-72

Роботизированная техника все чаще фигурирует на поле боя. Сфера развивается, совершенствуется и готовит новые сюрпризы для противника. До чего дошел прогресс?

ВС РФ приступили к тестированию роботов-пулеметчиков в Запорожской области, однако это не единственные новинки, которые будут помогать защитникам Отечества в зоне СВО. Военный эксперт Юрий Кунтов в беседе с 5-tv.ru раскрыл, что российская армия занимается разработкой роботизированных машин на базе Т-72 «Урал» и других танков.

По словам эксперта, боевые роботы впервые были задействованы в Сирии. Сейчас же идет их активное развитие. Механизированные устройства используются для разминирования, подвоза боеприпасов, эвакуации раненных и даже ведения огня из пулеметов, гранатометов и противотанковых ракетных комплексов. Однако на этом оптимизация войск не останавливается.

«Сейчас идет разработка роботов на базе танков Т-72 и других машин, которые способны поддерживать огнем своих оружий наши войска. Это будет прорывное решение», — сообщил Кнутов.

Эксперт отметил, что военные роботы сегодня зачастую функционируют на дистанционном управлении, однако есть и те, которые способны самостоятельно решать боевые задачи. Искусственный интеллект на поле боя используется пока в экспериментальном режиме, но условия спецоперации позволяют его успешно тестировать и совершенствовать. Уже вскоре линию фронта смогут прорывать безэкипажные машины.

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