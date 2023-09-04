Любимые собаки Елизаветы II: почему корги так обожают в России

Именно королева в свое время сделала эту породу культовой.

Корги — забавные псы, мода на которых не проходит в России вот уже какой год. Особую популярность они получили после того, как свое внимание на них обратила британская королева Елизавета II.

При жизни монаршая особа содержала в Виндзорском замке 13 питомцев. Утрата последнего заставила ее горевать целую неделю.

После смерти Елизаветы II в Великобритании в честь корги проводят парады. В беседе с 5-tv.ru кинолог, президент союза кинологических организаций России Владимир Уражевский раскрыл феномен этой породы, а заодно назвал основные преимущества этих собак на фоне других.

Так, по словам эксперта, добродушный нрав, помимо обаятельной внешности, располагает к собаке практически любого человека.

«Позитивные, прекрасные няньки, очень хорошо общаются как с детьми, так и с пожилыми. Корги удобно содержать, как и за городом, так и в квартире. Такие собаки прекрасно уживаются в семье: они западают в душу настолько крепко, что однажды, заведя корги, люди уже не выбирают другую породу», — объяснил он.

По мнению Уражевского, у этих обаятельных питомцев практически нет конкуренции среди других собак. Владельцы без лишних переживаний могут доверить им «воспитание» детей, совсем не боясь, что пес их обидит.

«Если в семье растет несколько детей, то все они будут под присмотром. Собака постоянно будет следить, как они играют, и не даст уйти далеко, потому что изначально они выводились как помощники для пастухов. Несмотря на короткие лапы, это подвижные собаки, обладающие адекватным характером и хорошим ростом. Они прекрасно дрессируются, выдержанны, чистоплотны. Все эти преимущества и послужили плюсом», — подытожил специалист.

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