Россия и Турция намерены довести товарооборот до 100 миллиардов долларов в год

|
Рита Миронова
Рита Миронова Срочная новость 12 0

Какие условия необходимы для достижения этой цели?

Россия и Турция намерены довести товарооборот до 100 миллиардов долларов в год

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Читайте нас в: Дзен Новости

Главы России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерены довести двусторонний товарооборот до 100 миллиардов долларов в год. Об этом они договорились в ходе встречи в Сочи.

«Задача, которую мы поставили — достичь 100 миллардов долларов внешнеторгового оборота — очень радует нас. И сегодня главы Центробанков здесь проведут встречу отдельно», — заявил Эрдоган.

Он также отметил, что это позволит сделать важный шаг в торговых отношения между странами для товарооборота в национальных валютах.

Переговоры Путина и Эрдогана в широком составе проходят в Сочи. Как стало известно ранее, вероятным поводом для деловой беседы станет зерновая сделка. Турция начала разрабатывать варианты, которые могли бы устроить российскую сторону.

17 июля Россия официально уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки. Соответствующая нота была передана Киеву через Белоруссию.

Российская сторона пошла на этот шаг, так как Украина и Запад не выполняли взятые на себя обязательства. 18 июля Москва приостановила свое участие в инициативе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что глава МИД Турции встретился с Зеленским в Киеве.

+20° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
96.34
0.01 104.61
-0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:45
Россия планирует запустить первый блок АЭС «Аккую» в 2024 году
13:40
Минус четыре: кому принадлежат уничтоженные в Черном море катера
13:39
Россия и Турция намерены довести товарооборот до 100 миллиардов долларов в год
13:30
В Химках на трассе М-10 столкнулись 12 автомобилей
13:30
«Когда приеду, вмешаюсь»: причастна ли домработница к краже денег у Рутберг
13:23
Минобороны: возле Брусовки в ДНР сбит украинский Ми-8

Сейчас читают

«Гарантированный русофоб»: чего ожидать от нового министра обороны Украины
«Не был красавчиком»: Дмитриенко рассказал, когда за ним стали бегать девочки
Ольга Бузова раскрыла, что помогло ей поступить в вуз
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России