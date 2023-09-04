Россия и Турция намерены довести товарооборот до 100 миллиардов долларов в год

Главы России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерены довести двусторонний товарооборот до 100 миллиардов долларов в год. Об этом они договорились в ходе встречи в Сочи.

«Задача, которую мы поставили — достичь 100 миллардов долларов внешнеторгового оборота — очень радует нас. И сегодня главы Центробанков здесь проведут встречу отдельно», — заявил Эрдоган.

Он также отметил, что это позволит сделать важный шаг в торговых отношения между странами для товарооборота в национальных валютах.

Переговоры Путина и Эрдогана в широком составе проходят в Сочи. Как стало известно ранее, вероятным поводом для деловой беседы станет зерновая сделка. Турция начала разрабатывать варианты, которые могли бы устроить российскую сторону.

17 июля Россия официально уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки. Соответствующая нота была передана Киеву через Белоруссию.

Российская сторона пошла на этот шаг, так как Украина и Запад не выполняли взятые на себя обязательства. 18 июля Москва приостановила свое участие в инициативе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что глава МИД Турции встретился с Зеленским в Киеве.