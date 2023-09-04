«Самый важный шаг»: Эрдоган назвал переговоры с Путиным значимыми для всего мира

Решений по вопросу зерновой сделки, подчеркнул турецкий лидер, ждут все.

За переговорами Турции и России по вопросу зерновой сделки следит весь мир. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с Владимиром Путиным.

«Хочу отметить, что самый важный шаг в этом плане, можно сказать, это то, что весь мир устремил взгляд на зерновую сделку — что получится, какой будет результат, все ожидают», — отметил он.

По словам Эрдогана, у всех есть определенные ожидания, что после этих переговоров поступят необходимые заявления. Особенно ждут этого, подчеркнул президент Турции, малоразвитые страны Африки. Для них сегодняшние решения будут иметь большое значение.

Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана проходят в Сочи. Одним из основных поводов для деловой беседы стала зерновая сделка. Турция ранее начала разрабатывать варианты, которые могли бы устроить российскую сторону.

18 июля Россия официально приостановила свое участие в зерновой сделке. Об этом страна заранее уведомила Турцию, Украину и ООН. Соответствующая нота была передана Киеву через Белоруссию.

Российская сторона пошла на этот шаг, так как Украина и Запад не выполняли взятые на себя обязательства.

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