Ему было 73: умер актер из сериалов «Ростов-папа» и «Дневник убийцы»
Умер актер из сериалов «Ростов-папа» и «Дневник убийцы» Александр Топольсков
Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Meinrad Riedo
Артист дебютировал на экране в середине 90-х годов и пользовался популярностью до самой смерти.
В Москве скончался 73-летний актер театра и кино Александр Топольсков. Широкому зрителю он известен известен по роли Вити в сериале «Ростов-папа». Кроме прочего, артист успел сыграть в «Дневнике убийцы» и воплотил роль Борцова в телефильме по Чехову «На большой дороге».
Свою первую большую роль Топольсков исполнил еще в середине 90-х и до последнего дня пользовался популярностью у режиссеров и сценаристов. Что именно стало причиной смерти, не называется. Также нет данных и о том, когда и где произойдет прощание с артистом.
Александр Топольсков.
До последнего момента, параллельно съемкам в кино, Топольсков продолжал играть в театре. Таганрогский театр имени Чехова неоднократно обновлял персональную страничку творческого деятеля на своем официальном сайте.
Ранее 5-tv.ru писал, что в минувшие выходные умер солист Большого театра Максим Пастер.
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