Ему было 73: умер актер из сериалов «Ростов-папа» и «Дневник убийцы»

|
Алина Крылова
Алина Крылова 45 0

Умер актер из сериалов «Ростов-папа» и «Дневник убийцы» Александр Топольсков

Ему было 73: умер актер из сериалов «Ростов-папа» и «Дневник убийцы»

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Meinrad Riedo

Читайте нас в: Дзен Новости

Артист дебютировал на экране в середине 90-х годов и пользовался популярностью до самой смерти.

В Москве скончался 73-летний актер театра и кино Александр Топольсков. Широкому зрителю он известен известен по роли Вити в сериале «Ростов-папа». Кроме прочего, артист успел сыграть в «Дневнике убийцы» и воплотил роль Борцова в телефильме по Чехову «На большой дороге».

Свою первую большую роль Топольсков исполнил еще в середине 90-х и до последнего дня пользовался популярностью у режиссеров и сценаристов. Что именно стало причиной смерти, не называется. Также нет данных и о том, когда и где произойдет прощание с артистом. 

Александр ТопольсковАлександр Топольсков. Фото: Из открытых источников

До последнего момента, параллельно съемкам в кино, Топольсков продолжал играть в театре. Таганрогский театр имени Чехова неоднократно обновлял персональную страничку творческого деятеля на своем официальном сайте

Ранее 5-tv.ru писал, что в минувшие выходные умер солист Большого театра Максим Пастер

+20° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
96.34
0.01 104.61
-0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:55
За счет России: в США придумали новый способ финансирования Украины
16:46
Путин: Россия была и будет надежным поставщиком газа
16:40
В ДНР вынесли приговор убившему мирных жителей в Мариуполе боевику ВСУ
16:36
«Назло кондуктору отморожу уши»: почему подростки сбегают из дома после ссоры
16:35
Москва назвала заявления премьера Армении Пашиняна о России неприемлемыми
16:33
Ему было 73: умер актер из сериалов «Ростов-папа» и «Дневник убийцы»

Сейчас читают

Любимые собаки Елизаветы II: почему корги так обожают в России
Разрушительное «Торнадо»: лучшее видео из зоны СВО за день
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России