В России рассмотрят вопрос об упрощении получения гражданства для ученых

В России рассмотрят вопрос об упрощении визового режима и получения гражданства иностранными учеными, которые работают в области квантовых технологий. Такое поручение президент РФ Владимир Путин дал правительству РФ по итогам встречи с научными деятелями и пленарного заседания Форума будущих технологий. Соответствующая публикация появилась на сайте Кремля.

Глава Кабмина Михаил Мишустин назначен ответственным за исполнение поручения. Доклад должен быть подготовлен в срок до 15 ноября текущего года.

Ожидается, что принятые меры поспособствуют созданию условий, которые привлекут в РФ отечественных, а также зарубежных специалистов. Путин предложил сделать для них упрощенный режим получения гражданства, вида на жительства, визы, допуска к работе, а также упросить процедуру получения всех необходимых документов, в том числе миграционных.

Будет выработан также механизм финансовой поддержки таких специалистов и членов их семей.