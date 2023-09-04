В России рассмотрят вопрос об упрощении получения гражданства для ученых

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 12 0

Такое поручение дал президент РФ.

В России рассмотрят вопрос об упрощении получения гражданства для ученых

Фото: www.globallookpress.com / David Oxberry

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В России рассмотрят вопрос об упрощении визового режима и получения гражданства иностранными учеными, которые работают в области квантовых технологий. Такое поручение президент РФ Владимир Путин дал правительству РФ по итогам встречи с научными деятелями и пленарного заседания Форума будущих технологий. Соответствующая публикация появилась на сайте Кремля.

Глава Кабмина Михаил Мишустин назначен ответственным за исполнение поручения. Доклад должен быть подготовлен в срок до 15 ноября текущего года.

Ожидается, что принятые меры поспособствуют созданию условий, которые привлекут в РФ отечественных, а также зарубежных специалистов. Путин предложил сделать для них упрощенный режим получения гражданства, вида на жительства, визы, допуска к работе, а также упросить процедуру получения всех необходимых документов, в том числе миграционных.

Будет выработан также механизм финансовой поддержки таких специалистов и членов их семей.

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