Шойгу надеется на «пришествие здравого смысла» после ухода Резникова

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 23 0

Сергей Шойгу заявил, что ожидает здравого смысла от нового главы МО Украины

Шойгу надеется на «пришествие здравого смысла» после ухода Резникова

Фото: EPA / ТАСС

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Рустем Умеров в настоящее время возглавляет Фонд государственного имущества Украины.

Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал случившуюся отставку экс-министра обороны Украины Алексея Резникова и возможное назначение на его должность главу Фонда государственного имущества Рустема Умерова.

Он заявил в эфире одного из федеральных телеканалов, что ожидает от этого назначения «пришествия здравого смысла», несмотря на то, что это решение, вероятно, принимают Соединенные Штаты Америки.

«Там все зависит не от Киева, не от того, кто будет министром обороны. Все зависит от того, что скажут из Вашингтона. Как скажут, так и будет», — сообщил глава ведомства.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Зеленский отправил министра обороны Резникова в отставку.

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