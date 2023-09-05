Шок-контент? Настасья Самбурская появилась на публике без макияжа

Актриса вышла на сцену во время выступления группы «Комната культуры».

Актриса Настасья Самбурская порадовала поклонников группы «Комната культуры», неожиданно появившись на сцене во время их выступления. Соответствующим видео девушка поделилась в личном блоге.

При этом перед слушателями актриса появилась в черном кроп-топе и черных широких брюках и без какого-либо макияжа. Но это не помешало ей исполнить трек «Полмира» вместе с автором композиции Евгением Трофимовым.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Настасья Самбурская опровергла слухи о сделанной ринопластике. Актриса опубликовала десять фактов о своей жизни, среди которых нашлось место объяснению идеальной формы переносицы. Также она призналась, что не может решиться на прыжок с парашютом. Самбурская уверена, что при приземлении она обязательно переломает себе ноги. Кроме того, актриса вообще не стремиться наполнять жизнь экстримом.