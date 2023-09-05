Шок-контент? Настасья Самбурская появилась на публике без макияжа

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Алексей Панков
Алексей Панков 27 0

Настасья Самбурская появилась на публике без макияжа

Шок-контент? Настасья Самбурская появилась на публике без макияжа

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Актриса вышла на сцену во время выступления группы «Комната культуры».

Актриса Настасья Самбурская порадовала поклонников группы «Комната культуры», неожиданно появившись на сцене во время их выступления. Соответствующим видео девушка поделилась в личном блоге.

При этом перед слушателями актриса появилась в черном кроп-топе и черных широких брюках и без какого-либо макияжа. Но это не помешало ей исполнить трек «Полмира» вместе с автором композиции Евгением Трофимовым.

Настасья Самбурская похвасталась шикарной фигурой: фитоняши позавидуют

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Настасья Самбурская опровергла слухи о сделанной ринопластике. Актриса опубликовала десять фактов о своей жизни, среди которых нашлось место объяснению идеальной формы переносицы. Также она призналась, что не может решиться на прыжок с парашютом. Самбурская уверена, что при приземлении она обязательно переломает себе ноги. Кроме того, актриса вообще не стремиться наполнять жизнь экстримом.

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