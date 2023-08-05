Настасья Самбурская похвасталась шикарной фигурой: фитоняши позавидуют

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 33 0

Настасья Самбурская похвасталась шикарной фигуро

Настасья Самбурская похвасталась шикарной фигурой: фитоняши позавидуют

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Актрисе уже 36 лет. Как ей удается держать себя в идеальной форме?

Актрисе Настасье Самбурской уже 36 лет. Но она активно поддерживает свое тело в тонусе и следит за фигурой. Издание utro.ru обратило внимание на один снимок Самбурской. На нем девушка позирует в белом нижнем белье перед зеркалом и хвастается своим изящным телом перед поклонниками.

Самбурская показала фигуру Самбурская показала фигуру. Instagram* / samburskaya

Известно, что актриса внимательно следит за своим питанием. Она даже не думает брать в рот мучное, а порой и вовсе отказывается от сахара. Такая сила воли и выдержка конвертируется в идеальный внешний вид. И об этом Самбурская точно знает, ведь ей достаточно взглянуть в зеркало.

Издание отметило, что актриса сказала, что ее секрет успеха кроется в правильном питание, регулярных тренировках, в отсутствие вредных привычек и здоровом сне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Настасья Самбурская не вернется в «Универ» из-за маленького гонорара.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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