«Сеанс кончился, кина не будет»: Киев отказался идти на уступки по зерновой сделке

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 35 0

МИД Украины отказался смягчать позицию по зерновой сделке

«Сеанс кончился, кина не будет»: Киев отказался идти на уступки по зерновой сделке

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Украина наплевательски отнеслась к просьбе президента Турции Реджепа Эрдогана.

Киев отказался идти на уступки в вопросе возобновления зерновой сделки, о которых накануне говорил президент Турции Реджеп Эрдоган. Такую странную позицию озвучил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире одного из телеканалов.

По его словам, Украина будет пытаться добиться продолжения экономического давления на Россию в виде санкционных мероприятий. Кулеба сообщил, что украинские дипломаты общались с турецкими представителями до встречи Реджепа Эрдогана с Владимиром Путиным, свою позицию они якобы «четко разъяснили», теперь они ждут результатов переговоров президентов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что президент Турции рассказал о новом зерновом решении.

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