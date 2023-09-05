«Сеанс кончился, кина не будет»: Киев отказался идти на уступки по зерновой сделке
МИД Украины отказался смягчать позицию по зерновой сделке
Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov
Украина наплевательски отнеслась к просьбе президента Турции Реджепа Эрдогана.
Киев отказался идти на уступки в вопросе возобновления зерновой сделки, о которых накануне говорил президент Турции Реджеп Эрдоган. Такую странную позицию озвучил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире одного из телеканалов.
По его словам, Украина будет пытаться добиться продолжения экономического давления на Россию в виде санкционных мероприятий. Кулеба сообщил, что украинские дипломаты общались с турецкими представителями до встречи Реджепа Эрдогана с Владимиром Путиным, свою позицию они якобы «четко разъяснили», теперь они ждут результатов переговоров президентов.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что президент Турции рассказал о новом зерновом решении.
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