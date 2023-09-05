«Сеанс кончился, кина не будет»: Киев отказался идти на уступки по зерновой сделке

Украина наплевательски отнеслась к просьбе президента Турции Реджепа Эрдогана.

Киев отказался идти на уступки в вопросе возобновления зерновой сделки, о которых накануне говорил президент Турции Реджеп Эрдоган. Такую странную позицию озвучил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире одного из телеканалов.

По его словам, Украина будет пытаться добиться продолжения экономического давления на Россию в виде санкционных мероприятий. Кулеба сообщил, что украинские дипломаты общались с турецкими представителями до встречи Реджепа Эрдогана с Владимиром Путиным, свою позицию они якобы «четко разъяснили», теперь они ждут результатов переговоров президентов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что президент Турции рассказал о новом зерновом решении.