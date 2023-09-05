Ответ всем недоброжелателям: Линдеманн сделал ход конем после громкого скандала

Музыкант вышел сухим из воды.

Обвиненный в насилии солист рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн совершил грандиозный камбэк. После того, как прокуратура Берлина не нашла доказательств преступного деяния, культовый артист ушел в тень. Долго, впрочем, молчание не продлилось.

Спустя неделю после официального вердикта Линдеманн выпустил клип на новую песню. Режиссером проекта выступила известная российская актриса, Анна Цуканова-Котт. Премьера видео состоится в ближайшие дни.

Клип снят в излюбленном жестком стиле Rammstein и сольного проекта Линдеманна, сообщается в сети. В тизере ролика можно видеть кровь, воду, лицо актрисы и фигуру Тилля в клетке. Уже сейчас вокруг выхода ролика творится нешуточный ажиотаж.

Примечательно, что и раньше Линдеманн не скрывал своего теплого отношения к российским коллегам и даже снял несколько клипов в Санкт-Петербурге в 2021 году. Неоднократно музыкант признавался, что не прочь посотрудничать с десяткой самых ярких артистов отечественной эстрады.

Ранее 5-tv.ru писал, что сразу несколько женщин выдвинули серьезные обвинения против солиста Rammstein.