«Надо врачам показать»: Стоянов прокомментировал новость о своей госпитализации

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 14 0

Юрий Стоянов опроверг информацию о своей госпитализации и плохом состоянии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

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Почему 66-летний артист на самом деле оказался в больнице?

Народный артист России Юрий Стоянов в беседе с 5-tv.ru прокомментировал новость о своей госпитализации и объяснил, зачем обращался в больницу. По его словам, поводом стал обычный анализ крови.

«Слушайте, сегодня так много интересных новостей, кроме левых», — рассмеялся юморист.

Он уточнил, что анализ крови сдает стабильно раз в год, и искренне удивился тому, как из обычного похода в больницу СМИ сделали такую сенсацию и приписали ему какие-то диагнозы.

«Столько всего про себя прочитал, надо врачам показать, может, им интересно будет, а то они не в курсе», — сказал артист.

Ряд Telegram-каналов ранее сообщал, что Юрий Стоянов попал в больницу с жалобами на головную боль и теперь вынужден проходить регулярное медикаментозное лечение. Юморист признался, что подобные домыслы его очень повеселили, и назвал их хорошей приметой.

«Говорят, это хорошая примета, жить будешь долго, когда о тебе пишут лажу всякую», — отметил он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 86-летний Николай Дроздов подтвердил свою госпитализацию.

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