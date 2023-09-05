Поняли без перевода: что западные СМИ пишут о встрече Путина и Эрдогана

Встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи сегодня на первых полосах мировых СМИ. Атмосферу переговоров на Западе назвали теплой. Москва и Анкара сверили часы по многим вопросам. Но по главному — зерновой сделке — к общему мнению не пришли, ожидаемого прорыва не состоялось.

Об этом, к примеру, пишет британская The Guardian. Турецкий президент не смог повлиять на решение Путина.

Россия не собирается реанимировать зерновую сделку, пока не будут выполнены все условия. Реакцию мировых СМИ отследила корреспондент «Известий» Натали Графчикова.

«Дружественная встреча Путина и Эрдогана заставляет Запад гадать». Заголовок New York Times как нельзя лучше иллюстрирует реакцию мировых СМИ.

Президент Турции прилетел в курортную столицу России спустя год после предыдущего визита. Ведущие американские каналы следили за трансляцией из Сочи в попытках увидеть хотя бы намек, что зерновая сделка может быть реанимирована. И хоть позиция Москвы осталась неизменной, но западные эксперты пытались расшифровать едва ли не каждый жест.

Фразы российского президента были такими, чтобы его уж точно поняли все. Тут простора для трактовок нет. Кажется, впервые западная пресса цитировала Владимира Путина без ремарок: и про перспективы гуманитарного коридора, и про его использование Киевом в военных целях.

«Мы всегда договаривались о том, что эти коридоры не должны использоваться в военных целях, а они, к сожалению, используются другой стороной. Мы это видим. Так же, как и предпринимаются попытки атак на „Турецкий поток“ и на „Голубой поток“, по которым поставляется газ в Турецкую Республику из России. Наши корабли охраняют эти потоки, эти трубопроводные системы, а их постоянно атакуют, в том числе с помощью беспилотников, которые направляются на эти атаки из портов, украинских черноморских портов», — заявил российский лидер.

Bloomberg только теперь признает: черноморская инициатива с самого начала была хрупкой. И Анкаре не удалось убедить Москву. У британского The Economist — о том, что президенты России и Турции сформировали братство силы. У France 24 — о том, за кем последнее слово.

«Фраза, которая окончательно подводит итог этой встрече, это фраза Владимира Путина», — сказала ведущая France 24 Молли Холл.

Встреча делегаций прошла насыщено и главное — в дружеской атмосфере. Этот факт западной прессе пришелся не по вкусу.

Во время пресс-конференции Владимир Путин в очередной раз отметил, что Россия готова вернуться к черноморской инициативе сразу после того, как будут учитываться ее интересы.

А это в первую очередь беспрепятственный экспорт российских агропродуктов и возможность производить расчеты за них по системе SWIFT. Многие иностранные обозреватели и журналисты согласились: с Россией обязаны считаться.

The Washington Times пишет о том, что правительства по всему миру признают, насколько важно возобновить сделку по зерну. Но ведь Владимир Путин не раз заявлял: Москва в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой основе, так и в виде безвозмездной помощи нуждающимся государствам. Только за первую половину 2023 года экспорт российского зерна в страны Африки составил около десяти миллионов тонн.

Кроме того, Россия готова поставить в Турцию один миллион тонн российского зерна напрямую для переработки и последующей отправки в третьи страны. Также Москва ведет переговоры с шестью африканскими государствами по доставке от 25 до 50 тысяч тонн зерна безвозмездно. Турецкий президент оценил эту инициативу, как и многие другие вопросы двустороннего сотрудничества: туризм, проект газового хаба, который в Турции планируют создать для безопасности в регионе, окончание строительства первой турецкой АЭС и перспективы возведения новой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эрдоган сделал важное заявление по Украине после встречи с Путиным.