Эрдоган сделал важное заявление по Украине после встречи с Путиным

Большое внимание на переговорах турецкого и российского лидеров было уделено ситуации на Украине.

После встречи с Владимиром Путиным президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал важное заявление по поводу ситуации на Украине. В беседе с журналистами в самолете он заявил, что перспектив мира на горизонте пока нет.

«Никаких перспектив для достижения мира на горизонте не просматривается», — отметил турецкий лидер.

По его словам, страна всегда придерживалась однозначной позиции по поводу конфликта на Украине. Власти пытались быть посредником для переговоров и урегулирования, но попытки оказались безуспешными.

Однако, отметил Эрдоган, турецкая сторона по-прежнему готова внести свой вклад в случае, если обе стороны захотят встретиться за столом переговоров.

Кроме того, Владимир Путин на встрече подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась и до сих пор не отказывается от посреднических услуг по урегулированию ситуации.

Переговоры президентов Турции и России прошли в Сочи 4 сентября. Одним из основных поводов для деловой беседы также стала зерновая сделка.

Ранее 5-tv.ru писал, какие темы обсуждили Путин и Эрдоган в Сочи.