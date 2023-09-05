Эрдоган сделал важное заявление по Украине после встречи с Путиным

Эрдоган заявил об отсутствии перспектив для мирного диалога между РФ и Украиной
Фото: www.globallookpress.com / Turkish Presidency
Большое внимание на переговорах турецкого и российского лидеров было уделено ситуации на Украине.
После встречи с Владимиром Путиным президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал важное заявление по поводу ситуации на Украине. В беседе с журналистами в самолете он заявил, что перспектив мира на горизонте пока нет.
«Никаких перспектив для достижения мира на горизонте не просматривается», — отметил турецкий лидер.
По его словам, страна всегда придерживалась однозначной позиции по поводу конфликта на Украине. Власти пытались быть посредником для переговоров и урегулирования, но попытки оказались безуспешными.
Однако, отметил Эрдоган, турецкая сторона по-прежнему готова внести свой вклад в случае, если обе стороны захотят встретиться за столом переговоров.
Кроме того, Владимир Путин на встрече подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась и до сих пор не отказывается от посреднических услуг по урегулированию ситуации.
Переговоры президентов Турции и России прошли в Сочи 4 сентября. Одним из основных поводов для деловой беседы также стала зерновая сделка.
Ранее 5-tv.ru писал, какие темы обсуждили Путин и Эрдоган в Сочи.
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