«Провокационный жест»: политолог о поддержке Латвией ударов Украины по РФ

Власти страны дали добро киевскому режиму наносить атаки по мирным российским городам с помощью западного оружия. Но почему?

Последние заявления властей Латвии в поддержку ударов боевиков ВСУ по территории России являются очередным провокационным жестом. Такое мнение в разговоре с 5-tv.ru выразил политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Семеновский.

Накануне глава МИД Латвии Байба Браже в ходе визита в Киев заявила, что якобы несколько западных государств разрешили Украине наносить удары по территории РФ с помощью западного оружия.

«Последнее заявление о поддержке ударов в сторону России — это очередной провокационный жест, который делает, условно говоря, латвийское государство заложником больших геополитических интересов Соединенных Штатов», — уверен политолог.

Семеновский также обратил внимание на крайне антироссийский настрой стран Прибалтики.

«Страны Прибалтики выступают наиболее острым наконечником продвижения риторики США на площадке Евросоюза в отношении России», — считает он.

Эксперт подчеркнул, что народ Латвии не выигрывает от подобных заявлений своих властей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в МИД прокомментировали отказ Латвии от изучения русского языка.