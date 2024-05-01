«Провокационный жест»: политолог о поддержке Латвией ударов Украины по РФ

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 5 169 0

Глава МИД Латвии Браже: Киеву разрешили бить западным оружием по РФ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын; Telegram / Семеновский vs. Semenovskiy / igor_semenovskiy; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Власти страны дали добро киевскому режиму наносить атаки по мирным российским городам с помощью западного оружия. Но почему?

Последние заявления властей Латвии в поддержку ударов боевиков ВСУ по территории России являются очередным провокационным жестом. Такое мнение в разговоре с 5-tv.ru выразил политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Семеновский.

Накануне глава МИД Латвии Байба Браже в ходе визита в Киев заявила, что якобы несколько западных государств разрешили Украине наносить удары по территории РФ с помощью западного оружия.

«Последнее заявление о поддержке ударов в сторону России — это очередной провокационный жест, который делает, условно говоря, латвийское государство заложником больших геополитических интересов Соединенных Штатов», — уверен политолог.

Семеновский также обратил внимание на крайне антироссийский настрой стран Прибалтики.

«Страны Прибалтики выступают наиболее острым наконечником продвижения риторики США на площадке Евросоюза в отношении России», — считает он.

Эксперт подчеркнул, что народ Латвии не выигрывает от подобных заявлений своих властей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в МИД прокомментировали отказ Латвии от изучения русского языка.

+11° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
91.78
-0.23 98.03
-0.69
Осторожно: каких опасностей стоит ждать в период Холостой Луны

Последние новости

1:42
Канье Уэст — камень раздора? Почему Ким Кардашьян рассталась с Бекхэмом-младшим
1:09
США вели новые санкции против России
0:55
Запрещали брать еду: опекуны в Екатеринбурге три года избивали приемных детей
0:42
Зеленский устроил кадровые перестановки в СБУ: кого уволили на этот раз
0:19
«Убежала ставить спираль»: Тарасова и Костенко высмеяли из-за постельной сцены
0:06
Российский комплекс «Искандер» уничтожил две установки HIMARS под Купянском

Сейчас читают

Все так плохо? Деми Мур готовится к прощанию с Брюсом Уиллисом из-за его болезни
Блогера Диану Шурыгину задержали в Москве
«Провокационный жест»: политолог о поддержке Латвией ударов Украины по РФ
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео