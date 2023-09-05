Советская телеведущая Аза Лихитченко попала в реанимацию

Советская телеведущая и народная артистка РСФСР Аза Лихитченко госпитализирована в одну из столичных клиник. Как стало известно 5-tv.ru, она находится в реанимации.

Телезвезда попала в больницу после жалоб на недомогание. По словам источника, медики заподозрили у нее нарушения кровоснабжения в головном мозге и экстренно госпитализировали.

«Вчера в 11:35 госпитализировали, подозрение было на инфаркт. Сейчас в реанимации», — рассказал собеседник 5-tv.ru.

Известно, что сейчас Аза Лихитченко находится в сознании, а подозрения врачей не подтвердились. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи состояние не дошло до критического, и единственной проблемой пациентки было общее недомогание на фоне нарушенного кровоснабжения в мозге.

Ранее 5-tv.ru писал, как Юрий Стоянов прокомментировал новость о своей госпитализации.