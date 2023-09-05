Советская телеведущая Аза Лихитченко попала в реанимацию

|
Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 19 0

Что случилось с 85-летней знаменитостью?

Советская телеведущая Аза Лихитченко попала в реанимацию

Фото: Зотин Игорь / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Советская телеведущая и народная артистка РСФСР Аза Лихитченко госпитализирована в одну из столичных клиник. Как стало известно 5-tv.ru, она находится в реанимации.

Телезвезда попала в больницу после жалоб на недомогание. По словам источника, медики заподозрили у нее нарушения кровоснабжения в головном мозге и экстренно госпитализировали.

«Вчера в 11:35 госпитализировали, подозрение было на инфаркт. Сейчас в реанимации», — рассказал собеседник 5-tv.ru.

Известно, что сейчас Аза Лихитченко находится в сознании, а подозрения врачей не подтвердились. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи состояние не дошло до критического, и единственной проблемой пациентки было общее недомогание на фоне нарушенного кровоснабжения в мозге.

Ранее 5-tv.ru писал, как Юрий Стоянов прокомментировал новость о своей госпитализации.

+20° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
96.62
0.28 104.42
-0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:27
В МВД раскрыли, поменялась ли ответственность за неисправность автомобилей
14:16
Тысячи гостей, сотни клипов, десятки звезд: VK подводит итоги фестиваля «Таврида. АРТ»
14:10
«Не можем согласиться»: Песков ответил на заявления Пашиняна
14:09
Советская телеведущая Аза Лихитченко попала в реанимацию
14:06
Символ рабства? Почему в Индии захотели сменить название страны
14:00
«От депрессии до слабоумия»: что грозит певице Славе, которая пила почти год

Сейчас читают

"Стоит перед выбором": певица Слава получила предупреждение
Россия и арабы: история дружбы, потенциал развития, отношение к СВО
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях
Водочкой обеззаразим: что будет, если смешать жареные грибы и алкоголь

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России