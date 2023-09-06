«Поразительно!» — в Китае оценили успехи российской армии в Запорожской области

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 52 0

Sohu: ВС России поражают своей сплоченностью в противостоянии с ВСУ

«Поразительно!» — в Китае оценили успехи российской армии в Запорожской области

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

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Бойцы ВС РФ закрепились на запорожском направлении, несмотря на мощное противодействие противника.

Успехи российских войск в противостоянии с Вооруженными силами Украины (ВСУ) поразительны. Об этом заявил обозреватель спутникового телевидения Шэньчжэня Ши Хонг в видеорепортаже для газеты Sohu.

«Скорость набора, количество военных в Вооруженных силах России поразительны. Притом их продвижение происходит очень быстро», — отметил он.

Хонга поразило то, что российские бойцы смогли закрепиться на запорожском направлении, несмотря на мощное противодействие противника. Также журналист отметил улучшение позиций российской армии на купянском и донецком направлениях спустя три месяца после начала украинского контрнаступления.

В свою очередь Business Insider опубликовал статью о том, что Вашингтон все больше разочаровывается результатами украинского контрнаступления и теми методами, которыми ВСУ ведут боевые действия. Раздражение американцев вызывает то, что украинцы делят силы поровну между восточным и южным направлениями, тогда как, по мнению западных стратегов, им нужно консолидировать ударный кулак только на юге и пробиваться через обширные российские минные поля, невзирая на огромные потери.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о провале украинского контрнаступления.

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