«Другого не воспринимали»: Карибидис о соперничестве с Галустяном

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 16 0

Карибиди о Галустяне: на юге кого-то, кроме Миши, в принципе не воспринимали

«Другого не воспринимали»: Карибидис о соперничестве с Галустяном

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Юморист рассказал, что у них много общего.

Шоумен Демис Карибидис рассказал, было ли соперничество с «коллегой» по КВН Михаилом Галустяном. О прошлом юморист вспомнил в интервью Юлии Меньшовой, опубликованном на YouTube-канале.

Участник сборной Краснодарского края «БАК — Соучастники» Демис Карибидис построил удачную карьеру в Comedy Club, но на пути к славе было, как водится, много препятствий. Одним из них неожиданно стал его же приятель и коллега по цеху Михаил Галустян. Оказывается, в какой-то момент команда «Утомленные солнцем», членом которой был Михаил, на юге России стала популярнее самой игры КВН.

«Тогда на юге любого парня, который похож на Мишу или делает как-то или что-то, в принципе не воспринимали, потому что Миша был ну где-то в небесах, очень далеко», — вспоминает Карибидис в ходе шоу «Сама Меньшова».

При этом юморист отмечает, что они с Галустяном дружат много лет, их связывают общие понятия о жизни и творчестве, а еще — схожесть в чувстве юмора. Поэтому соперниками они, по сути, никогда не были.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Михаил Галустян не общается с Гариком Харламовым.

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