«Это нормально»: почему Михаил Галустян не общается с Гариком Харламовым

Неужели знаменитости, вместе делавшие первые шаги в карьере, так отдалились?

Комик и актер Михаил Галустян заявил, что практически не общается с коллегой Гариком Харламовым, хотя в прошлом они были друзьями. Артисты делали первые шаги в шоу-бизнесе во времена участия в КВН, поддерживали связь и после, когда появился Comedy Club, вместе сняли «Самый лучший фильм». Но сейчас их ничего не связывает.

По словам Галустяна, коллега первым стал отдаляться.

«Мне не хочется проводить время с тем, кто не хочет проводить время со мной. Это нормально, так бывает. Я не хочу навязываться ему, у него своя жизнь и я с пониманием отношусь к этому. У нас хорошие отношения, которых нет», — сказал он в интервью Надежде Стрелец.

Сейчас комик считает своими друзьями Александра Ревву (они играли в одной команде КВН «Утомленные солнцем». — Прим. ред.), Вадима Галыгина и Демиса Карибидиса. Последний сейчас пишет сценарий для фильма, который мечтает снять Галустян. Картина, согласно плану, будет снята в лучших традициях индийского кинематографа. Помимо этой работы, юморист ведет шоу «Звезды в Африке».

В этом проекте партнером Галустяна стала звезда реалити-шоу «Дом-2», певица и телеведущая Ольга Бузова. И работа приносит артисту большое удовольствие. Он рад, что коллега позволяет подшучивать над ней, нисколько не обижается. Но и сам Михаил знает меру. Признается, что мог бы пошутить так, что «ни одна Олина броня не выдержит», но не видит в этом смысла. Делает так, чтобы смешно было и зрителям, и самой Бузовой.

Галустян женат вот уже 16 лет. Избранница Виктория занимается домом, воспитывает дочерей Эстеллу и Элину. Родными артист дорожит. Говорит, что отношения с супругой не раз переживали кризис, но их общее уважение к семье и друг другу помогло преодолеть сложности. В своем тыле юморист уверен.

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