«Стою одной ногой в могиле»: Линда Евангелиста раскрыла правду о своем здоровье

Супермодель рассказала, что врачи поставили ей страшный диагноз.

Канадская супермодель итальянского происхождения Линда Евангелиста рассказала о том, что уже много лет борется с онкологией. В этом она призналась в интервью изданию WSJ.

По словам 58-летней модели, за последние пять лет ей дважды диагностировали рак груди. Впервые это произошло в 2018 году. Евангелисте пришлось пережить операцию, которая, к счастью, прошла успешно. Однако летом прошлого года врачи снова обнаружили опухоль, которую также пришлось удалять хирургическим методом.

При этом, по информации СМИ, модель продолжает бороться и радоваться жизни, стараясь не унывать. Даже при том, что есть большая вероятность нового рецидива.

«Я знаю, что одной ногой стою в могиле, но я полностью настроена на жизнь», — заявила Евангелиста в беседе с американским изданием.

О том, что за недуг у модели, знали только ее близкие.

Ранее 5-tv.ru писал, что Евангелиста шокировала поклонников признанием после неудачной пластики.