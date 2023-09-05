США в среду проведут испытания межконтинентальной баллистической ракеты

Тестовый пуск будет носить штатный характер.
Фото: www.globallookpress.com / Airman 1st Class Hanah Abercromb
Соединенные Штаты Америки (США) предупредили Россию о тестовом пуске баллистической ракеты Minuteman III, он пройдет утром 6 сентября. Об этом сообщает издание РИА Новости, ссылаясь на официального представителя Министерства обороны США Патрика Райдера.
Запуск ракеты ожидается в 9:47 утра по московскому времени.
Целью испытаний называется демонстрация ядерного потенциала Америки. По заявлению Райдера, оно было запланировано заранее, носит штатный характер.
Ранее 5-tv.ru сообщил, как нефть из России захлестнула мировые рынки.
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