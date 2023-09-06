Близкие Шатунова до сих пор не могут смириться с его смертью

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Алексей Панков
Алексей Панков 90 0

Семья Юрия Шатунова тоскует по скончавшемуся в прошлом году исполнителю

Близкие Шатунова до сих пор не могут смириться с его смертью

Фото: www.globallookpress.com / Tatiana Morozova

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Вдове музыканта кажется, что любимый уехал на гастроли.

Семья Юрия Шатунова до сих пор не может смириться с уходом исполнителя. Об этом в интервью KP.RU рассказала его вдова Светлана.

Женщина отметила, что ей и детям было сложно пережить утрату. Настоящим мужчиной себя проявил 17-летний сын Дэннис, который стал опорой для нее и десятилетней сестры Эстеллы. Светлана добавила, что порой ей кажется, будто муж просто уехал на длительные гастроли.

«Родился в скорой, умер тоже в скорой. Такая уж судьба. Врачи сказали нам, что спасти его было невозможно — разрыв сердца», — отметила Светлана.

«Один стоит и держит зал»: каким будет памятник Юрию Шатунову

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Троекуровском кладбище в Москве на могиле Юрия Шатунова был установлен бронзовый памятник. По задумке автора, скульптура изображает музыканта во время одного из его выступлений, когда он расслабленно стоит на сцене и держит микрофон в одной руке.

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