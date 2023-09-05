«Образ простого парня, кумира миллионов»: на могиле Шатунова появился памятник

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 226 0

Скульптор Тищенко: работать с образом Шатунова было приятно, образ пришел сразу

Фото, видео: 5-tv.ru

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Работа над скульптурой велась около года.

На Троекуровском кладбище в Москве 4 сентября установили памятник на могиле Юрия Шатунова. Бронзовую скульптуру с выгравированным автографом легендарного артиста изготовили по эскизу профессионального скульптора, члена Московского союза художников Виктории Тищенко. В беседе с 5-tv.ru скульптор рассказала, какие эмоции испытывала при работе над памятником своему кумиру.

Виктория Тищенко признается: работа над скульптурой велась около года. Инициаторами выступили родные Шатунова и даже был объявлен конкурс. Простой, но в то же время яркий образ певца, воплощенный в бронзе, созданный Викторией, понравился близким Юры больше всего.

Памятник представляет собой скульптуру в два метра 16 сантиметров, то есть увеличенный пропорционально рост певца — метр 73 сантиметра. По задумке автора, Шатунов стоит на сцене с микрофоном в расслабленной позе и смотрит поверх зала.

«Образ пришел сразу. Я с девства знакома с песнями Юрия Шатунова, и с его положительным добрым образом. Моментально возник образ простого парня, русского, доброго, светлого. Не хотелось никаких нагромождений лишних», — рассказывает мастер.

Скульптор уверена, что простота и народность певца не нуждается в дополнительных элементах, ведь и на сцене он был один и один держал зал, завоевав любовь миллионов.

«Работать с портретом Юры было очень приятно. Какая-то его энергетика, его очень положительное состояние мне тоже передалось. Я хотела показать его положительность, его внутреннюю красоту, доброту. И простоту при этом», — делится автор.

Тищенко добавила, что ее любимая песня Юрия Шатунова — «Не спорь со мной».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 6 сентября в Екатеринбурге пройдет концерт памяти Юрия Шатунова.

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