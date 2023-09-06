Чудовищное убийство в Краснодарском крае: мать утопила ребенка в ванной

Вскоре женщине предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу.

Чудовищная история в Краснодарском крае. В убийстве двухлетней дочери подозревают родную мать. Женщина утопила малышку в ванной. Причины поступка — неизвестны.

Но после произошедшего подозреваемая сама вызвала полицию. На следственном эксперименте она подробно рассказала детали преступления. Вскоре женщине предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу.