Женская сборная МЧС России стала чемпионом мира по пожарно-спасательному спорту

Быстрее всех тушат огонь сотрудницы МЧС из России. Сборная стала чемпионом мира по пожарно-спасательному спорту.

Эстафета, где нашим девушкам не было равных, стала самой эффектной и зрелищной дисциплиной. Участницам пришлось на скорость развертывать рукава, лазать по этажам и точно попадать струей воды в мишень.

Кроме того, одна из россиянок стала лучшей в индивидуальных соревнованиях — стометровке с препятствиями. Второе место на чемпионате заняла Белоруссия, на третьем — Узбекистан.

Всего на соревнования приехали команды из 14 стран. Отмечается, что Россия участвовала в соревнованиях под своим флагом.