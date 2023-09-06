Женская сборная МЧС России стала чемпионом мира по пожарно-спасательному спорту

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Команда участвовала в соревнованиях под своим флагом.

Фото, видео: Telegram / Официальный канал МЧС России / mchs_official; 5-tv.ru

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Быстрее всех тушат огонь сотрудницы МЧС из России. Сборная стала чемпионом мира по пожарно-спасательному спорту.

Эстафета, где нашим девушкам не было равных, стала самой эффектной и зрелищной дисциплиной. Участницам пришлось на скорость развертывать рукава, лазать по этажам и точно попадать струей воды в мишень.

Кроме того, одна из россиянок стала лучшей в индивидуальных соревнованиях — стометровке с препятствиями. Второе место на чемпионате заняла Белоруссия, на третьем — Узбекистан.

Всего на соревнования приехали команды из 14 стран. Отмечается, что Россия участвовала в соревнованиях под своим флагом.

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