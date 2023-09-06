В Индии высказались о планах переименоваться в Бхарат

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 10 0

МИД Индии призвал не считать использование слова Бхарат переименованием страны

В Индии высказались о планах переименоваться в Бхарат

Фото: www.globallookpress.com / Carsten Reisinger

Читайте нас в: Дзен Новости

Речь не идет об официальном «ребрендинге» государства.

Использование слова «Бхарат» для обозначения Индии в материалах к саммиту G20 не следует считать попыткой изменения названия страны. Об этом агентству ANI заявил глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар.

Он пояснил, что по конституции Индии официальные языки в стране — английский и хинди. При этом по-английски страна называется «India», а на хинди — Бхарат.

«Индия — это Бхарат, это прописано в конституции. Пожалуйста, я бы призвал всех прочитать это», — сказал дипломат.

Накануне издание The Economic Times сообщило о намерении правительства Индии вернуть стране древнее название Бхарат. Соответствующую резолюцию якобы могут рассмотреть на внеочередной сессии парламента, которая начнется 18 сентября.

При этом СМИ сослалось на заявление главы Индийского национального конгресса Джайрама Рамеша, который написал в соцсети, что Бхарат переименовали в Индию британцы, которые хотели превратить ее в колонию.

По мнению Рамеша, колониальное название «Индия» является символом рабства и должно быть вычеркнуто из конституции страны. Кроме того, многие обратили внимание, что в официальных приглашениях от президента Индии на ужин после саммита G20 она уже указана как «президент Бхарата».

Ранее 5-tv.ru писал, почему правительство Индии хочет изменить название страны на Бхарат.

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
97.54
0.92 104.90
0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:31
В Индии высказались о планах переименоваться в Бхарат
13:22
Артист — это человек, настроенный больше на себя: Алла Рид о работе с Градским
13:18
Молдавия согласилась выплатить «Газпрому» только 8,6 млн долларов долга
13:13
Минобороны: изменений в тактическом положении ВС РФ в Запорожье нет
13:09
Олимпиада в Париже под угрозой? WADA пригрозило Франции запретом соревнований
12:58
ВКС РФ нанесли групповой удар по базе подготовки диверсантов ВСУ

Сейчас читают

Гузеева и Сябитова разоблачили ложь участницы шоу: что было дальше?
Россия устроила "сюрприз" Блинкену перед визитом в Киев
Актер Сергей Астахов вновь стал отцом
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России