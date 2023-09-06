Легенды «Спартака» сыграют со сборной мира в матче памяти Ильи Цымбаларя

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 26 0

Руководить «красно-белыми» будет Олег Романцев. Кто займет тренерский мостик у команды соперника?

Легенды «Спартака» сыграют со сборной мира в матче памяти Ильи Цымбаларя

Фото: Уткин Игорь / ТАСС

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Легендарные футболисты московского «Спартака» сыграют со сборной мира. За «красно-белых» будут выступать звездные игроки 90-х. А за команду легионеров сыграют экс-звезды чемпионата России. Игру посветят памяти полузащитника Ильи Цымбаларя, который скончался в 2013 году.

В шоу-матче за «Спартак» сыграют Егор Титов, Александр Мостовой, Дмитрий Парфенов, Робсон, Андрей Тихонов, Роман Павлюченко и Александр Ширко. Об этом сообщили в Telegram-канале ФК «Спартак-Москва».

Главенствовать на тренерском мостике у «красно-белых» будет легендарный коуч 90-х Олег Романцев, который множество раз занимал первое место вместе с «народной» командой. Руководство сборной мира на себя возьмет Массимо Каррера, который прервал 16-лентнюю засуху «Спартака» в чемпионском сезоне 2016/2017.

Матч состоится 9 сентября на стадионе «Открытие Арена» в 19:00.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фонд кино поддержит производство фильма о легенде футбола Федоре Черенкове.

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