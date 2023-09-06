Нарышкин: между СВР и ЦРУ продолжаются редкие, но регулярные консультации
Диалог помогает уменьшить недопонимание между сторонами.
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Контакты между Службой внешней разведки России и американским Центральным разведывательным управлением США случаются редко, но они регулярно продолжаются. Об этом глава СВР Сергей Нарышкин рассказал в интервью изданию «Национальная оборона».
«Консультации между СВР и ЦРУ носят редкий, но регулярный характер», — прокомментировал он.
Нарышкин отметил, что ведение диалога на профессиональном уровне помогает исключить недопонимание между сторонами. Также это позволяет снизить уровень глобальной напряженности.
Вместе с тем, признал директор российской разведки, иностранные «визави» даже в личных контактах не могут избавиться от «идеологических клише». Он выразил надежду на то, что положение дел будет изменяться на фоне проведения спецоперации России и выполнения ее целей.
Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru писал, что Нарышкин сообщил о переговорах по Украине с главой ЦРУ Уильямом Бернсом. Главы ведомств обсудили ситуацию вокруг конфликта по телефону минувшим летом.
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