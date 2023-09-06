«Англичанка гадит»: Нарышкин заявил, что Британия остается опасным противником РФ

Влияние США ослабило Соединенное королевство, однако оно не перестало представлять угрозу.

Лондон веками оставался опасным геополитическим противником Москвы и продолжает быть им по сей день. Об этом глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил в беседе с изданием «Национальная оборона».

По его словам, Великобритания веками была лидером антироссийским устремлений. В качестве примеров он привел походы на территории РФ — на Крым и Дальний Восток в 1853–1856 годах, интервенции на Севере России 1918–1920 годов. Да и причинно-следственные связи многих военных конфликтов в Европе против России вели в Лондон.

Директор СВР обратил внимание, что и сегодня Великобритания под давлением США «гадит» российской стороне.

«Просторечная фраза, приписываемая выдающемуся русскому полководцу фельдмаршалу Суворову, „Англичанка гадит“, — на слуху и в наши дни», — прокомментировал Нарышкин.

Глава российской разведки отметил, что история насчитает множество провокаций, которые были инициированы британцами против русских. Их даже не десятки, а сотни, уточнил он.

Ведомая американской стороной Британия утратила свою мощь, считает Нарышкин, но, тем не менее, для России она продолжает представить опасность. Перед разведкой сегодня стоит задача — знать своих противников, следить за его будущими планами и настоящими решениями.

Ранее 5-tv.ru писал, что Нарышкин напомнил об агрессии со стороны США.