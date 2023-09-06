«Англичанка гадит»: Нарышкин заявил, что Британия остается опасным противником РФ

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 9 0

Нарышкин: Великобритания остается опасным противником России

«Англичанка гадит»: Нарышкин заявил, что Британия остается опасным противником РФ

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Читайте нас в: Дзен Новости

Влияние США ослабило Соединенное королевство, однако оно не перестало представлять угрозу.

Лондон веками оставался опасным геополитическим противником Москвы и продолжает быть им по сей день. Об этом глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил в беседе с изданием «Национальная оборона».

По его словам, Великобритания веками была лидером антироссийским устремлений. В качестве примеров он привел походы на территории РФ — на Крым и Дальний Восток в 1853–1856 годах, интервенции на Севере России 1918–1920 годов. Да и причинно-следственные связи многих военных конфликтов в Европе против России вели в Лондон.

Директор СВР обратил внимание, что и сегодня Великобритания под давлением США «гадит» российской стороне.

«Просторечная фраза, приписываемая выдающемуся русскому полководцу фельдмаршалу Суворову, „Англичанка гадит“, — на слуху и в наши дни», — прокомментировал Нарышкин.

Глава российской разведки отметил, что история насчитает множество провокаций, которые были инициированы британцами против русских. Их даже не десятки, а сотни, уточнил он.

Ведомая американской стороной Британия утратила свою мощь, считает Нарышкин, но, тем не менее, для России она продолжает представить опасность. Перед разведкой сегодня стоит задача — знать своих противников, следить за его будущими планами и настоящими решениями.

Ранее 5-tv.ru писал, что Нарышкин напомнил об агрессии со стороны США.

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
97.54
0.92 104.90
0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:10
Легенды «Спартака» сыграют со сборной мира в матче памяти Ильи Цымбаларя
15:01
Вытаскивала по слову, по ноте: как Юта написала песню «За жизнь»
14:57
Памятник и муралы из фильма «Игла»: сквер памяти Цоя появился в Новосибирске
14:52
«Англичанка гадит»: Нарышкин заявил, что Британия остается опасным противником РФ
14:40
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл станцию метро «Аэропорт Внуково»
14:30
«Миллионов не будет»: что делать при обнаружении посторонних предметов в еде

Сейчас читают

Гузеева и Сябитова разоблачили ложь участницы шоу: что было дальше?
Россия устроила "сюрприз" Блинкену перед визитом в Киев
Артист — это человек, настроенный больше на себя: Алла Рид о работе с Градским
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России