Нарышкин об агрессии со стороны США: «Политика двойных стандартов Запада»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 13 0

История доказывает, что Вашингтон всеми силами пытается подчинить себе другие страны.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov SergeyPetrov SergeyPetrov; 5-tv.ru

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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин напомнил общественности об агрессии со стороны США. По его словам, Балканы стали жертвой геополитических амбиций Вашингтона. Об этом глава СВР заявил в рамках своего выступления на круглом столе Российского исторического общества.

Нарышкин обратил внимание на проводимую Западом «политику двойных стандартов». Формальным поводом для вспышки агрессии Вашингтона послужил взрыв в Сараево, который случился в 1995 году, указал он. Тогда установить провокатора не удалось, однако американская сторона решила действовать.

«США поспешили возложить всю ответственность на Сербскую сторону, а всего через два дня обрушили на Боснийских Сербов свыше 1000 бомб», — прокомментировал он.

Директор российской разведки подчеркнул, что Штаты тогда использовали боеприпасы с обедненным ураном, которые крайне опасны не только для людей, но и окружающей среды. Действия НАТО он назвал преступными, а их последствия, по его словам, обернулись настоящей катастрофой.

Нарышкин в заключение добавил, что для завершения американских налетов сербской стороне пришлось принять позицию Запада и подчиниться.

Ранее 5-tv.ru писал, что Нарышкин назвал очевидным провал контрнаступления ВСУ.

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