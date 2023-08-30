Нарышкин об агрессии со стороны США: «Политика двойных стандартов Запада»

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин напомнил общественности об агрессии со стороны США. По его словам, Балканы стали жертвой геополитических амбиций Вашингтона. Об этом глава СВР заявил в рамках своего выступления на круглом столе Российского исторического общества.

Нарышкин обратил внимание на проводимую Западом «политику двойных стандартов». Формальным поводом для вспышки агрессии Вашингтона послужил взрыв в Сараево, который случился в 1995 году, указал он. Тогда установить провокатора не удалось, однако американская сторона решила действовать.

«США поспешили возложить всю ответственность на Сербскую сторону, а всего через два дня обрушили на Боснийских Сербов свыше 1000 бомб», — прокомментировал он.

Директор российской разведки подчеркнул, что Штаты тогда использовали боеприпасы с обедненным ураном, которые крайне опасны не только для людей, но и окружающей среды. Действия НАТО он назвал преступными, а их последствия, по его словам, обернулись настоящей катастрофой.

Нарышкин в заключение добавил, что для завершения американских налетов сербской стороне пришлось принять позицию Запада и подчиниться.

Ранее 5-tv.ru писал, что Нарышкин назвал очевидным провал контрнаступления ВСУ.