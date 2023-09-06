Минобороны: Обама участвовал в продвижении биопрограмм США в других странах

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 16 0

Этому есть документальное подтверждение.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Saquan Stimpson - CNP; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Экс-глава США Барак Обама принимал участие в продвижении биологических программ Вашингтона за рубежом. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в рамках своего выступления на брифинге Минобороны РФ о военно-биологической деятельности Соединенных Штатов.

Кириллов отметил, что действовал бывший американский лидер с подачи Госдепа, а доказательства его деятельности зафиксированы документально. Подтверждения имеются в распоряжении оборонного ведомства РФ.

«Упоминается роль президента Обамы в продвижении предлагаемых Госдепартаментом биологических программ», — прокомментировал начальник РХБЗ.

Речь идет, в частности, о реализации «Программы повышения биобезопасности» с 2016 года. В ее рамках США активно разворачивали биологические программы в других странах, уточнил Кириллов. Вашингтон тогда стремился переместить деятельность на территорию других государств для сокрытия заказчиков и истинных целей исследований, добавил он.

Обама был президентом США с января 2009 года по 2017-й. Всего он отсидел в кресле Белого дома два срока. Его место в 2017 году занял американский бизнесмен Дональд Трамп.

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