Что разочаровывает Григория Лепса: «Иногда думаешь, достоин ли ты самого себя»

Народный артист рассказал, какие поступки заставляют его терять веру в людей.

Народный артист РФ Григорий Лепс признался, что и на седьмом десятке ему порой приходится разочаровываться в людях. И не только в окружающих! Музыкант, хоть и изучил себя вдоль и поперек, все еще преподносит неприятные сюрпризы сам себе. Впрочем, уверен он, в любом человеке таятся и свет, и тень. Откровением певец поделился в эксклюзивном интервью 5-tv.ru на фестивале молодого искусства «Таврида. АРТ».

«Разочаровывают люди, которые говорят одно, а делают другое… У меня достаточно много недостатков, полным-полно, поэтому я иногда разочаровываюсь даже сам в себе. Думал одно, сделал другое, получилось совсем, скажем так, третье. Иногда думаешь, достоин ли ты самого себя…» — сказал исполнитель.

Как отметил Лепс, ему свойственно в такие моменты погружаться в процесс самокопания. Он начинает искать в себе изъяны, которые уже невозможно «вылечить». Как бы хорошо ни знал себя человек, некоторые черты характера из него не выбить и не вытравить. И дело просто во времени. По мнению артиста, в определенном возрасте надо смириться — это с тобой навсегда.

«Это уже сидит в тебе вместе с кровью, то есть это и есть ты. Любой человек, наверное, испытывает такие вещи, о которых мы сейчас говорим, в той или иной степени. Кто-то глубже, кто-то меньше. А есть люди, которые вообще об этом не думают, им легче всего», — посмеялся Лепс.

Полтора года назад музыкант развелся. После 20 лет брака он расстался с женщиной, подарившей ему троих детей. Сегодня — уже не одинок. 61-летний исполнитель обрел вторую половинку, спутницу значительно моложе себя, но, судя по намекам, совершенно незабываемую. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Лепс лавирует в отношениях с бывшей супругой, наследниками и новой девушкой.