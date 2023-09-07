Начальник колонии № 5 Трофимов: брак для заключенных — шанс на исправление
Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко
Оформление официального брака дает заключенным право на длительные свидания с партнером.
Свадьбы в колониях не являются редкостью, но, естественно, имеют свои особенности. Как именно заключают браки за решеткой, изданию «Страсти» рассказал начальник ФКУ ИК-5 УФСИН России по Республике Мордовия, подполковник Валерий Трофимов.
Будни заключенных нельзя назвать яркими, но и у них бывают праздники — например, свадьбы. Правда, из-за режимности торжества проходят весьма аскетично: разумеется, без гостей и традиционного застолья.
Как говорит Трофимов, на регистрации присутствуют только сотрудник ЗАГСа, жених и невеста. Ну и, как отмечается, сотрудники колонии.
Правда, после заключения брака молодожены могут проследовать в комнату длительных свиданий, где по закону они могут провести вместе три дня. Там есть двуспальная кровать, а также общие кухня и душевая. Как отмечает подполковник, заключение брака — это шанс на исправление для человека.
Ранее 5-tv.ru писал, что убийца 14-ти человек в Сочи женился в колонии.
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