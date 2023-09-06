Санкции против России обернулись для Японии кризисом

Nikkei: в Японии подешевели подержанные автомобили
Фото: www.globallookpress.com / Stanislav Kogiku
С 9 августа был прекращен экспорт автомобилей с двигателями более 1,9 литра.
Средняя стоимость машины на вторичном рынке снизилась сразу аж на 6,9% по сравнению с теми же данными 2022 года. Сейчас она лишь чуть-чуть выбралась за отметку в один миллион иен. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на показатели японской компании USS.
Специалисты в один голос говорят, что причина такого падения в одном — санкциях против России в виде приостановке экспорта автомобилей.
Ожидается, что цены будут падать дальше, так как Россия много лет была главным рынком для поддержанных японских машин.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что суд ЕС впервые снял санкции с российского бизнесмена.
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