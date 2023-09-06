Санкции против России обернулись для Японии кризисом

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 12 0

Nikkei: в Японии подешевели подержанные автомобили

Санкции против России обернулись для Японии кризисом

Фото: www.globallookpress.com / Stanislav Kogiku

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С 9 августа был прекращен экспорт автомобилей с двигателями более 1,9 литра.

Средняя стоимость машины на вторичном рынке снизилась сразу аж на 6,9% по сравнению с теми же данными 2022 года. Сейчас она лишь чуть-чуть выбралась за отметку в один миллион иен. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на показатели японской компании USS.

Специалисты в один голос говорят, что причина такого падения в одном — санкциях против России в виде приостановке экспорта автомобилей.

Ожидается, что цены будут падать дальше, так как Россия много лет была главным рынком для поддержанных японских машин.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что суд ЕС впервые снял санкции с российского бизнесмена.

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