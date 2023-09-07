«Крест на поколениях»: посольство России о поставках Украине снарядов с ураном

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 23 0

Посольство РФ: передачей Киеву снарядов с ураном США ставят крест на поколениях

«Крест на поколениях»: посольство России о поставках Украине снарядов с ураном

Фото: www.globallookpress.com / Staff Sgt. Nicholas Perez

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Администрация США показывает, что ей глубоко безразлично как настоящее Украины, так и будущее республики и ее европейских соседей.

Решение администрации Соединенных Штатов поставить Украине снаряды с обедненным ураном поставят «крест на целых поколениях» и говорят о тотальной бесчеловечности. Об этом сообщает посольство Российской Федерации в своем Telegram-канале.

«Очевидно, что одержимый идеей нанести России „стратегическое поражение“ Вашингтон готов воевать не только до последнего украинца, но и поставить крест на целых поколениях», — официально заявляет ведомство.

Америка давно отказывается принять то, что Украина проваливает свое хваленное контрнаступление, вместо этого Штаты обманывают себя, стараясь хоть как-то изменить ход конфликта. Однако, как подчеркнули дипломаты, все это безуспешно — Россия продолжит специальную военную операцию (СВО).

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ООН выступила против применения снарядов с обедненным ураном.

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