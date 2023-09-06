«Мы обеспокоены»: ООН выступила против применения снарядов с обедненным ураном

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 6 0

ООН выступила против применения снарядов с обедненным ураном

«Мы обеспокоены»: ООН выступила против применения снарядов с обедненным ураном

Фото: www.globallookpress.com / Aimee Dilger

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В общей сложности новый пакет военной помощи Киеву составит 175 миллионов долларов.

Организация Объединенных Наций (ООН) решительно обеспокоена решением Соединенных Штатов Америки (США) поставить на Украину снаряды с обедненным ураном, они выступают против такого оружия. Об этом в беседе с агентством ТАСС заявил заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

«Мы выступаем против применения снарядов с обедненным ураном где бы то ни было в мире», — подчеркнул он.

По его словам, ООН постоянно беспокоятся из-за того, что в мире начнут применять это оружие. Между прочим, вечером 6 сентября стало известно, что США передадут Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. В общей сложности новый пакет военной помощи Киеву составит 175 миллионов долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам западного оружия Украине.

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