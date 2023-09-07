МО РФ: пресечена попытка атаки трех беспилотников в России

В ночь с 6 на 7 сентября силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Два беспилотника сбиты в Ростовской области, третий — в Московской над Раменским районом.