Все давно кончено? В США рассказали об итогах спецоперации

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 17 0

Полковник ВС США Макгрегор заявил, что Россия хочет увидеть крах экономики ЕС

Все давно кончено? В США рассказали об итогах спецоперации

Фото: © РИА Новости / Сергей Аверин

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Россия намерена «жить с Западом и украинцами», а вот страны Евросоюза пытаются добиться поражения и раздробления страны.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сделал прогноз относительно итогов окончания специальной военной операции (СВО). Свою точку зрения он рассказал в эфире одного из YouTube-каналов.

По его словам, все уже давным-давно закончено, Украина определенно проиграет на поле боя. Россия спокойно продолжит ждать переговоров, в то время как Европа потерпит экономический крах.

«Думаю, что ЕС в беде, поэтому полагаю, что российская позиция заключается в том, чтобы подождать еще немного и понаблюдать, как все это рушится», — поделился мнением Макгрегор.

Военный также заявил, что Европа медленно, но верно приближается не только к серьезному развалу экономической системы, но еще и к зиме. Проблема энергетики и нефтегазовой области находится на очень серьезном уровне.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что суд ЕС впервые снял санкции с российского бизнесмена.

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