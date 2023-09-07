Россиянина Владислава Клюшина приговорили к девяти годам тюрьмы в США

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 24 0

За что мужчина был осужден?

Россиянина Владислава Клюшина приговорили к девяти годам тюрьмы в США

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

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Россиянина Владислава Клюшина приговорила в США к девяти годам лишения свободы. Мужчину обвинили в инсайдерской торговле ценными бумагами. Об этом рассказал корреспондент РИА Новости.

«Суд в американском Бостоне приговорил россиянина Клюшина к девяти годам лишения свободы», — сообщил корреспондент.

Клюшина взяли под стражу в 2021 году в Швейцарии и ожидали решение суда о его экстрадиции. Мужчину изначально хотели обвинить во вмешательстве в президентские выборы США.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бразилия отказала США в выдаче россиянина Сергея Черкасова. Он отбывает наказание за фальсификацию документов в одной из столичных тюрем.

Из информации ведомства следует, что причина отказа в том, что просьбу Черкасова о выдаче его Москве уже рассмотрел Верховный федеральный суд (STF), который приостановил экстрадицию до завершений всех следственных мероприятий.

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