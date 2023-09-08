Калужские заводы Volvo передали инвестору из России

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Алина Крылова
Алина Крылова 14 0

Минпромторг: Volvo передали активы инвестору из России

Калужские заводы Volvo передали инвестору из России

Фото: www.globallookpress.com / Jonas Roosens

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В компании выбирают новый курс.

Активы шведского автоконцерна Volvo в РФ передали местному инвестору. Об этом 8 сентября сообщили «Известиям» в пресс-службе Минпромторга России.

«Активы автоконцерна Volvo в России были переданы российскому инвестору», — отметили в министерстве.

Имя нового владельца пока держится в секрете, однако известно, что кандидатуру нового руководителя одобрили и в ведомстве, и за рубежом. Совместно с новым собственником был также определен отечественный партнер для дальнейшего развития производства на калужской площадке концерна.

Ожидается, что перезапуск на производстве состоится в кратчайшие сроки. До недавнего момента концерн Volvo содержал в Калуге два завода по сварке и окраске кабин, а также завод Volvo Trucks по сборке грузовиков. В июне 2023 года губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал, что компания готова передать свои предприятия под крыло новых инвесторов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшая российская «дочка» Volkswagen сменила название.

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