Достояние республики: Дагестан отмечает 100-летний юбилей Расула Гамзатова

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В Дагестане отмечают 100-летний юбилей Расула Гамзатова

Фото, видео: www.globallookpress.com / Yury Pilipenko; 5-tv.ru

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На родину поэта сейчас съезжаются гости со всей страны.

Сегодня ровно 100 лет со дня рождения великого поэта Расула Гамзатова. Его стихи переведены на десятки языков — их, к примеру, читают в арабских странах и Японии.

А его знаменитые «Журавли» обязательно звучат каждое 9 Мая. На родину Гамзатова в Дагестан сейчас съезжаются гости со всей страны.

Цветы к могиле поэта возложили глава Дагестана Сергей Меликов, дочери и друзья, почтить память знаменитого автора также приехали российские писатели, представители власти. Корреспондент «Известий» Патимат Имранова передает из Дагестана.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что легендарный советский журналист Энвер Мамедов, о смерти которого стало известно 7 сентября, среди подчиненных и коллег слыл строгим, но справедливым человеком.

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