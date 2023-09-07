«Все перед ним расступались»: Анна Шатилова вспоминает, каким был Энвер Мамедов

Энвер Назимович Мамедов отметил в этом году свой столетний юбилей.

Легендарный советский журналист Энвер Мамедов, о смерти которого стало известно сегодня, 7 сентября, среди подчиненных и коллег слыл строгим, но справедливым человеком. Как рассказала советский и российский диктор, народная артистка РСФСР Анна Шатилова в беседе с 5-tv.ru, для развития отечественного телевиденья он сыграл очень большую роль.

По словам Анны Николаевны, которая сама пришла на телевиденье в 1962-м году, она до сих пор помнит, какое впечатления Энвер Мамедов оказывал на окружающих и даже когда он шел от лифта, создавалось ощущение, будто люди перед ним расступались.

«И я его всегда помню: серый костюм, идет по Останкино, от лифта, и все будто освобождают ему дорогу, идет такой высокий, прямая спина, голова, такой недоступный. Он был очень строгим человеком», — говорит Анна Шатилова.

Анна Шатилова подчеркивает, что именно при Энвере Назимовиче появилось очень много новых программ на телевидении. А также вспоминает, как однажды посетила кабинет своего руководителя.

«Меня послали в Японию в командировку на целый год вести программу „Говорит по-русски“. И, когда я вернулась, через год, мне мой заведующий отделом Гусев с таким испугом говорит: „Анна Николаевна, вас вызывает Мамедов“. И тут я увидела, что Энвер Назимович, оказывается, может улыбаться, прекрасно говорить, быть расположенным душевно. Он стал спрашивать, как шли мои уроки в Японии», — рассказывает артистка.

Одним из многих ярких события, связанных с легендарным журналистом, диктор называет международный фестиваль народного творчества «Радуга», который шел на протяжении десяти лет.

«Приезжали представители из 70-80 стран. И всегда на открытие этого фестиваля каждый год приходил Энвер Назимович Мамедов, где всегда произносил речь, напутствовал. В таком действии мы видели, что он остается гордым, недоступным, но всегда очень-очень как-то по-человечески», — делится Анна Николаевна.

Артистка резюмирует: Мамедов — это для всех сотрудников российского телевиденья очень серьезная, уважаемая и почитаемая фамилия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что легендарный советский журналист, главред Совинформбюро Энвер Мамедов умер через месяц после своего столетнего юбилея.