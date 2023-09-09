ОМОН «накрыл» бар «Руки ВВерх!» в Санкт-Петербурге

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 21 0

ОМОН ворвался в бар «Руки ВВерх!» в Санкт-Петербурге

Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Mayorova; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Заведение закрыто из-за форс-мажорных обстоятельств.

Вечером 8 сентября в бар «Руки ВВерх!» в Санкт-Петербурге на Московском проспекте ворвался Отряд Мобильный Особого Назначения (ОМОН).

По данным источника 5-tv.ru, в правоохранительные органы постоянно поступали жалобы на питейное заведение, очевидцы рассказывали о том, что в баре постоянно распространяют наркотические вещества, продают алкогольные напитки несовершеннолетним людям, а также шумят.

5-tv.ru попытался дозвониться до заведения, чтобы забронировать столик, но нам отказали — сослались на форс-мажорные обстоятельства и сообщили, что бар на сегодняшний вечер закрыт.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что сотрудники МВД задержали лидеров неонацистской группировки «Белая масть».

+10° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
97.92
-0.28 104.89
-0.39
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 сент...

Последние новости

1:17
Поможет скальпель: какие пластические операции вернут форму после родов
1:01
Глава Генштаба Британии отреагировал на уничтожение танка Challenger 2
0:55
Умер звездный хирург Отари Гогиберидзе
0:45
«Сброд блатняка»: Балицкий заявил, что в рядах ВСУ некому держать оружие
0:29
ОМОН «накрыл» бар «Руки ВВерх!» в Санкт-Петербурге
0:11
Родные «квадраты»: как россиянам приобрести жилье за счет государства

Сейчас читают

Бунтарка-дочь Глюкозы ошарашила жуткими снимками
SHAMAN в день начала блокады Ленинграда возложил цветы на Пискаревском кладбище
«Это неправда»: почему на самом деле уволили пропавшего директора НИИ Трухина
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России