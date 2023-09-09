ОМОН «накрыл» бар «Руки ВВерх!» в Санкт-Петербурге

Заведение закрыто из-за форс-мажорных обстоятельств.

Вечером 8 сентября в бар «Руки ВВерх!» в Санкт-Петербурге на Московском проспекте ворвался Отряд Мобильный Особого Назначения (ОМОН).

По данным источника 5-tv.ru, в правоохранительные органы постоянно поступали жалобы на питейное заведение, очевидцы рассказывали о том, что в баре постоянно распространяют наркотические вещества, продают алкогольные напитки несовершеннолетним людям, а также шумят.

5-tv.ru попытался дозвониться до заведения, чтобы забронировать столик, но нам отказали — сослались на форс-мажорные обстоятельства и сообщили, что бар на сегодняшний вечер закрыт.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что сотрудники МВД задержали лидеров неонацистской группировки «Белая масть».