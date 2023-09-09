На саммите G20 выстроилась очередь из желающих сделать фото с российским флагом

Журналисты со всего мира и жители Индии на саммите G20 в Дели буквально выстраивались в очередь для того, чтобы сделать фото с флагом России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня все ко мне подходят, все даже говорят спасибо, за то что я привезла этот флаг. Некоторые даже завидуют, так как забыли свои флаги, но мы — российская сторона — постарались и привезли», — прокомментировала событие журналистка Екатерина Надольская.

По словам Надольской на БРИКС вокруг российского триколора происходил похожий ажиотаж, поэтому журналистка решила привезти флаг и на саммит G20 в Индию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на саммите G20 выработали компромиссные формулировки по Украине.