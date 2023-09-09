На курортах Испании безобидные морские рыбы покусали 15 туристов

Более 15 туристов пострадали на пляжах Испании из-за нападения чернохвостых облад — прибрежных морских рыб из отряда окунеобразных, сообщает Informacion.

Сообщается, что такие рыбки обитают на пляжах Бенидорма и Аликанте. Обычно они питаются мелкими беспозвоночными, но в последнее время температура воды в Средиземном море возросла до 28-30 градусов, поэтому у рыб меняется метаболизм, им требуется больше еды.

Первые укусы рыб были зафиксированы в 2017 году. Они принимают родинки и бородавки туристов за соблазнительный корм. Рыбы прокусывают кожу до крови и небольших ранок.

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