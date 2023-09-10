«Клопы свели нас»: как солист «На-На» Жеребкин встретил свою вторую супругу

Любимец женщин выбрал себе в супруги самую скромную поклонницу и не прогадал.

Это сегодня Вячеслава Жеребкина поклонницы знают как примерного семьянина. Но еще пару десятков лет назад солист «На-На» куролесил не на шутку, о чем в редких интервью говорит не без улыбки.

Первый брак музыканта разрушился, когда популярный певец был еще совсем молод. Не сумевшая вытерпеть буйства фанаток супруга музыканта подала на развод, узнав, что ко всему прочему, Жеребкин пристрастился к алкоголю. Тогда артист понял, что официальные отношения — не для него.

Все изменилось в один момент, когда на концерте взгляд обаятельного певца упал на одну из фанаток. Татьяна сразу запала Вячеславу в душу: на фоне других женщин она выгодно выделялась своей скромностью. Робкое общение неспешно переросло сначала в дружбу. Лишь после испытания разлукой, авиакатастрофой и одиночеством Жеребкин понял, что хочет жениться на фанатке.

Спустя считанное время после появившегося намерения Вячеслава с Татьяной объединил комичный случай.

«Прибежали в мамину квартиру, где я с ней жил, клопы. Клопы свели нас! Я вызвал специалистов, они там все химикатами обработали, а потом говорят — здесь дня три нельзя быть. Мама уехала к сестре. А я написал Тане с просьбой приютить. И я остался. Мама потом звонит с вопросом, приеду ли я. И я ответил — теперь я буду здесь жить», — вспомнил он в интервью с Лерой Кудрявцевой.

Сейчас Жеребкин воспитывает от второго брака четверых детей: дочь и троих сыновей. С сыном и дочерью от предыдущего брака музыкант старается общаться ничуть не реже.

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