Дмитрия Артюхова избрали губернатором ЯНАО на второй срок

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 9 0

Он продолжит занимать эту должность следующие пять лет.

Дмитрия Артюхова избрали губернатором ЯНАО на второй срок

Фото: Пятаков Сергей / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Депутаты Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в рамках заседания переизбрали действующего губернатора региона Дмитрия Артюхова. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу окружного госоргана.

Председатель Заксобрания Ямала Сергей Ямкин уже подписал постановление по результатам тайного голосования. Известно, что большинство парламентариев поддержали кандидатуру Артюхова. Его конкурентами были депутаты ямальского парламента Александр Голубенко и Максим Лазарев.

«Был изготовлен 21 бюллетень. За Артюхова Дмитрия Андреевича — 17 голосов», — прокомментировал председатель счетной комиссии Игорь Герелишин.

Ожидается, что инаугурация переизбранного губернатора будет проведена в воскресенье.

Впервые 30-летний Артюхов был избран главой региона в 2018 году. Тогда он стал самым молодым губернатором в РФ. Известно, что ранее он занимал должность в аппарате бывшего главы ЯНАО, став его заместителем.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ Владимир Путин онлайн проголосовал на выборах мэра Москвы.

+15° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
97.92
-0.28 104.89
-0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:48
Не как у русских: Зеленский перенес празднование Дня танкистов из принципа
13:36
В Бурятии зафиксировали землетрясение магнитудой 3,9
13:31
Эвтаназия или убийство? В Бельгии врачам пришлось «додушить» женщину подушкой
13:19
Пожар площадью девять тысяч квадратных метров возник на заводе на западе Украины
13:14
Дмитрия Артюхова избрали губернатором ЯНАО на второй срок
13:07
Лавров раскрыл содержание «секретного» письма генсека ООН по зерновой сделке

Сейчас читают

Боль от утраты жены в прошлом? Шаляпин вышел в свет с бывшей пассией
Самое сильное за 120 лет: под завалами в Марокко продолжаются поиски людей
Певица Анастасия пообещала отомстить за внезапную смерть матери: «Я найду их!»
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России