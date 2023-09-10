Дмитрия Артюхова избрали губернатором ЯНАО на второй срок

Депутаты Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в рамках заседания переизбрали действующего губернатора региона Дмитрия Артюхова. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу окружного госоргана.

Председатель Заксобрания Ямала Сергей Ямкин уже подписал постановление по результатам тайного голосования. Известно, что большинство парламентариев поддержали кандидатуру Артюхова. Его конкурентами были депутаты ямальского парламента Александр Голубенко и Максим Лазарев.

«Был изготовлен 21 бюллетень. За Артюхова Дмитрия Андреевича — 17 голосов», — прокомментировал председатель счетной комиссии Игорь Герелишин.

Ожидается, что инаугурация переизбранного губернатора будет проведена в воскресенье.

Впервые 30-летний Артюхов был избран главой региона в 2018 году. Тогда он стал самым молодым губернатором в РФ. Известно, что ранее он занимал должность в аппарате бывшего главы ЯНАО, став его заместителем.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ Владимир Путин онлайн проголосовал на выборах мэра Москвы.